La Corrida bulloise allie qualité et quantité

Un peloton plus fourni et renommé est annoncé à la 47e Corrida bulloise le 16 novembre prochain. De quoi ravir son président Jean-Bernard Repond.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. La chasse au taureau et à la vachette s’annonce intense samedi prochain (16 novembre) dans la Grand-Rue. Qui de Boniface Kibiwott ou de Dominic Lobalu s’adjugera la 47e Corrida bulloise? «Et si (le junior fribourgeois) Matthieu Bührer s’invitait dans l’arène?» ose l’organisateur en tête du communiqué diffusé mercredi. Même le peloton féminin, habituellement moins dense, atteint la cinquantaine d’athlètes. Dont la tenante du titre et grande favorite kényane Gladys Jemaiyo.

«Le double plateau élite concocté par Isabelle (Charrière) est somptueux, s’enthousiasme le président Jean-Bernard Repond. Autant par la qualité…