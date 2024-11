La plus jeune des octogénaires

MUSIQUE

Brigitte Fontaine

PICK UP

Verycords

A 85 ans, elle continue de balancer des mots sans filtre, entre réalisme et onirisme: «Mon corps tout délabré serpente / sur la neige dure et violente / ça doit être pas joli, ce spectacle…» Brigitte Fontaine garde la forme et la verve, la rage aussi, face aux «culs dorés» qui oublient les «crevards miteux» et glorifient les «monstres en plastique liftés» aux «paroles botoxées». Ce vingtième album en près de soixante ans se révèle même follement euphorisant: «Je veux vivre, vivre! / J’ai trois ans, j’ai plus de 20 000 ans», lance la grande dame dans l’entêtant Cantilène.

Avec son éternel complice, compositeur et mari Areski Belkacem, la punk octogénaire a fait appel à The Limiñanas, duo de rock français qui donne une couleur garage idéale à ces…