La revue sportive de...

Pierre-Vincent Broccard

Bulle, 26 ans, navigateur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: LE DÉPART DU VENDÉE GLOBE AUX SABLES-D’OLONNE

«Pour un navigateur, être au départ du Vendée Globe est l’accomplissement d’une préparation de plusieurs mois et un grand défi. Dimanche, ce sera vraiment impressionnant. Les bateaux sortiront un à un du port, bordé de deux longues digues pleines de public. Il faut aussi dire qu’à ce moment-là, les navigateurs ne toucheront plus la terre ferme durant environ huitante jours pour les plus rapides. Il y a plusieurs types de skippers sur un tour du monde en solitaire: ceux qui jouent la gagne, ceux qui visent le milieu de tableau et ceux qui ont juste envie de finir. Cette année, la Suisse a trois représentants au départ: Alan Roura, Justine Mettraux et Oliver Heer. C’est…