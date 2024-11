La revue sportive de...

Mathieu Romanens

Botterens, 19 ans, pilote de moto

● L’ÉVÈNEMENT DU WEEK-END: LA FINALE DU MOTOGP 2024 À BARCELONE

«On va vivre une dernière course très chaude en Catalogne. L’Espagnol Jorge Martin a 24 points d’avance au championnat, c’est donc plus confortable pour lui. Depuis le début de la saison, on voit que l’Italien Francesco Bagnaia réfléchit pendant ses Grand Prix alors que pour Martin, c’est un peu du tout ou rien. Le circuit a changé au dernier moment en raison des inondations à Valence. C’est un paramètre à ne pas négliger. Personnellement, j’aime savoir à l’avance où se déroulera l’ultime course pour pouvoir imaginer le tracé. Changer si tard peut facilement déstabiliser un pilote. En revanche, le circuit de Barcelone a déjà été utilisé cette saison (n.d.l.r.: Bagnaia avait…