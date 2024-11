La revue sportive de...

Anthony Monney

Broc, 36 ans, handballeur

● L’ÉVÉNEMENT DU WEEK-END: L’EURO FÉMININ DE HANDBALL EN SUISSE-HONGRIE-AUTRICHE

«On pourrait penser le contraire, mais la Suisse est un pays de handball. On ne voit pas tout ce qu’il se passe du côté alémanique, où le niveau de jeu est très élevé. Ce championnat d’Europe (du 28 novembre au 15 décembre à Bâle, Debrecen, Innsbruck et Vienne) est l’occasion de promouvoir notre sport auprès des Romands. Avec un seul club, le canton de Fribourg se situe dans un no man’s land entre l’Arc lémanique et la Suisse alémanique. Comme les Jeux olympiques, j’espère que cet Euro féminin aura une répercussion sur le nombre d’inscriptions en club. Pour en revenir au terrain, si la Suisse se qualifie pour la phase à élimination directe, le tournoi sera un…