Le château en fête ce week-end

VAULRUZ. Après les Vikings, ce sont les Celtes qui investiront le château de Vaulruz. Ce week-end, l’association Arbor Living History organise sa deuxième «fête médiévale» en ce lieu. La manifestation commence aujourd’hui à 10 h. Diverses animations sont proposées jusqu’à 18 h, allant du lancer de hache à l’initiation au combat en passant par des concerts et autres spectacles de feu. Plus de 50 artisans et commerçants seront à découvrir sur le marché médiéval mis sur pied pour l’occasion. En soirée, un banquet est organisé (sur réservation) de 19 h à minuit. Les festivités se poursuivront dimanche, de 9 h à 17 h. Le programme complet est disponible sur le site de l’association. AD