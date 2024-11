Le Comptoir de la Glâne règle sa dette

ASSEMBLÉE. L’assemblée de la Société des industriels, commerçants et artisans de Romont et environs (SICARE) s’est tenue jeudi soir à Mézières. Les 39 membres de l’association ont reçu des nouvelles de la dernière édition du Comptoir de la Glâne, qui s’est déroulée en 2022. Pour rappel, si la fréquentation avait été excellente et que les exposants avaient exprimé à plusieurs reprises leur enthousiasme, le résultat financier s’était avéré négatif. Selon une convention, la dette finale devait être épongée par la SICARE. «Le déficit, qui s’élevait à 61 000 francs, a été payé à la société du comptoir en septembre dernier. Ce paiement clôt ainsi la problématique», annonce Véronique Laurencet Esseiva, présidente de la SICARE.

L’assemblée a aussi été l’occasion d’évoquer le prochain comptoir,…