Le rêve de hockey professionnel de ces deux jeunes Gruériens passe par le Tessin

A 20 ans, Nathan Favre et Robin Dey ont choisi les Bellinzona Snakes pour s’aguerrir et poursuivre leur rêve de devenir hockeyeurs professionnels.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Aux Griffons puis à Fribourg-Gottéron, Nathan Favre et Robin Dey se sont battus pour faire partie des si rares élus. En vain. Ce n’est pas faute d’avoir tout donné jusqu’au 3 avril dernier, ultime victoire en M20 Elites et bronze national à la clé. «Un final magnifique» pour le premier, «une grosse émotion» pour le second. Mais, pour l’un comme pour l’autre, aussi la fin abrupte du rêve aux portes de la première équipe.

Si le Bossonnensois Nathan Favre a pu s’entraîner et apparaître à trois reprises avec les Dragons, le Riazois Robin Dey n’a, lui, pas obtenu sa chance. Déçus, mais pas abattus, les deux espoirs de…