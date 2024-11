Les bizarreries du français décortiquées avec humour

BULLE. La compagnie Les Madrigaux fait de la langue française son terrain de jeu. Après Des livres et nous en 2022, Sylvain Grangier et Raphael Eccel créent ce week-end Mots-dits français! Une drôle d’histoire de la langue à Ebullition.

Sous la forme d’un spectacleconférence, ils aborderont avec humour l’orthographe française et ses bizarreries. «Pourquoi dans» oiseau «il n’y a aucune lettre qui se prononce comme elle devrait?» questionnent-ils dans le dossier de presse. «Pourquoi un chevalier c’est un chevalier et une chevalière c’est une bague moche de daron?» La compagnie promet une traversée drôle de plus de douze siècles d’histoire, non sans rigueur scientifique. Le tout en restant accessible, «même (voire surtout) si vous détestez le français…»

Il faut dire que les deux comparses…