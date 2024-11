Les charges à la hausse pour l’AVGG

EAU. Les communes membres de l’Association régionale Veveyse-Glâne-Gruyère pour l’adduction d’eau potable (AVGG) se sont réunies jeudi soir à Saint-Martin pour évoquer les budgets 2025. Celui de fonctionnement présente un total des charges de 2,1 millions. Soit de 500 000 francs de plus que l’exercice précédent. Selon le président Charles Bailat, ces chiffres s’expliquent par l’augmentation des prix de l’eau et de l’énergie, l’engagement d’un deuxième fontainier et un renforcement de l’administration. Le budget a été approuvé. Pointant du doigt cette hausse, seule la commune de Granges s’y est opposée.

