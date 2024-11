Les héros du patrimoine

FRANCE3, MERCREDI, À 22 H 40

Des forteresses aux bunkers un héritage militaire

Sur les routes de Normandie, au volant d’une Jeep Willis, Adrien Gavazzi et Jean-Pierre Benamou, le président de D-Day Academy, proposent de partager, en cette année des 80 ans du D-Day, une immersion sensorielle pour bien comprendre les conditions dans lesquelles les forces alliées ont débarqué. Par exemple, à Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin, des bénévoles restaurent, truelles à la main, deux tours dessinées par Vauban et bâties par Napoléon. Entre devoir de mémoire et héritages de l’histoire, Adrien rencontre ensuite Philippe Prost, architecte spécialiste du patrimoine militaire, l’historien Pierre Lelubez, amoureux de l’ancien hôpital militaire de Cherbourg, ou encore Véronique Chabrol, qui se bat…