Les improvisations cosmiques de Mister Comet et Serge Teyssot-Gay à Yverdon et Fribourg

Mister Comet, ancien homme-samplers des Young Gods, et Serge Teyssot-Gay, guitariste de Noir Désir et porteur d’innombrables projets depuis vingt-cinq ans, dialoguent sur les scènes de l’Echandole et du Nouveau-Monde. Rencontre en résidence à Yverdon.

CHRISTOPHE DUTOIT

Comment est née votre rencontre musicale qui prend vie cette semaine?

Alain Monod (Mister Comet): On s’est rencontrés lors des tournées de nos groupes respectifs dans les années 1990. On est assez vite devenus potes.

Serge Teyssot-Gay: On ne s’est pas vus pendant un bon moment. Dix ans au moins. Chacun a fait évoluer sa propre musique, son vocabulaire, ses sons. Il y a deux ans, je suis venu jouer ici avec Interzone, mon duo avec Khaled Al-Jaramani. Le programmateur Sylvain Maradan m’a dit que ce serait incroyable de faire un…