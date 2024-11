Les Paccots: de jeunes hockeyeurs du sud du canton affrontent les stars de Gottéron

Dimanche aux Paccots s’est tenu le Swiss Ice Hockey Day. L’occasion pour les jeunes hockeyeurs du sud du canton de patiner avec des stars masculines et féminines de Fribourg-Gottéron.

MAËVA CARREL

HOCKEY SUR GLACE. Dimanche matin, 9 h 30: le village des Paccots grouille d’enfants surexcités. Pas sur les pistes de ski, mais à la patinoire autour de quatre Dragons emblématiques: Reto Berra, Dave Sutter, Yannick Rathgeb et Samuel Walser. C’est à l’occasion du Swiss Ice Hockey Day qu’ils ont griffé la glace veveysanne avec des représentantes des Ladies de Fribourg-Gottéron (Soraya Reynaud et Reece Diener) et du HC Sierre. Et surtout, donnée non négligeable, avec environ 300 enfants de 4 à 12 ans.

La journée gratuite est organisée par la fédération suisse depuis une dizaine d’années, partout…