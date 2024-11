FRIBOURG. L’Ensemble Vocal Animato de Marly, soutenu par un orchestre neuchâtelois et des solistes professionnels (notamment le Gruérien Bertrand Bochud), donne deux concerts en l’église des Cordeliers de Fribourg, ce samedi à 20 h et ce dimanche à 17 h. Au programme: un ensemble de pièces tirées du répertoire de la musique baroque d’Amérique latine, un recueil de chants autour de la Nativité pour chœur, solistes et orchestre. Une sélection opérée par le directeur Daniel Cordone, argentin d’origine et connaisseur de la musique sud-américaine. L’occasion d’entendre des œuvres composées par Gaspar Fernándes, Francisco López Capillas et Diego Joseph de Salasar. YG