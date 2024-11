Près de la moitié des fonds récoltée

En assemblée, le comité de la Maison des Amériques a fait le point sur l’avancée du projet. Un montant de 620 000 francs a été collecté sur le 1,5 million nécessaire.

VALENTIN CASTELLA

MUSÉE. Le projet de Maison des Amériques, qui traitera de l’émigration des Veveysans et plus largement des Suisses de l’autre côté de l’Atlantique à partir du XIXe siècle, avance. Et plutôt bien. Jeudi soir en assemblée à Porsel, le comité de l’association a présenté l’état des lieux à ses membres. Actuellement, l’attention est particulièrement portée sur la recherche de fonds. Pour rappel, un montant de 1,5 million de francs doit être récolté pour satisfaire aux conditions de l’ECAB, futur propriétaire du site (la grande maison dans la Grand-Rue de Châtel-Saint-Denis).

«A ce jour, 620 000 francs ont été…