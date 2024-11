Quatre fois non pour les socialistes

MOTS D’ORDRE. Au terme de leur assemblée, mercredi soir, au Mouret, les membres du Parti socialiste fribourgeois ont décidé de prôner quatre non dans les urnes le 24 novembre. Un double refus des «attaques contre les locataires» que constituent les deux projets de révision du droit du bail. En outre, les socialistes s’opposent «fermement à l’extension des autoroutes» qui engendrerait «des coûts financiers et climatiques exorbitants», expliquent-ils dans un communiqué. Présidente du PS Singine, Géraldine Bürgy a insisté sur le fait que «l’augmentation de la capacité autoroutière ne résoudra pas les embouteillages et que le trafic se répercutera dans nos villages et nos quartiers».

Enfin, la base du Parti socialiste dit aussi non au transfert de responsabilités des cantons vers les caisses…