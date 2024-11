Rendez-vous en terre inconnue

FRANCE 2, MARDI, À 21 H 05

Tomer Sisley chez les Dolpo-pa au Népal

Au nord-ouest du Népal, les hautes vallées de la province du Dolpo restent un territoire à part, empreint de mystère et de spiritualité. Le Dolpo, littéralement «le pays caché», est isolé du reste du monde par quelques-uns des plus hauts sommets de la planète, et par des cols à plus de 5000 m d’altitude. Ici, l’hiver dure six mois. Mais, au mois de septembre, ces vallées d’altitude se parent de vert et d’or, de la couleur des champs d’orge prêts à être moissonnés. Ce sont les dernières semaines avant que la région ne soit à nouveau coupée du monde par la neige et le froid. Durant quelques courtes semaines, les hameaux sont en pleine effervescence: les familles s’entraident pour se préparer à entrer dans l’hiver. Ce sont…