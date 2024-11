Rideau sur la 46e Coupe «La Gruyère»

COURSE À PIED. C’en est fini de la 46e Coupe La Gruyère. Samedi dernier à Porsel, les prix ont été décernés aux lauréats des différentes catégories à la salle polyvalente. Derrière, de gauche à droite: Jérémy Schouwey (M20, CS Broc), Steffi Trachsel (F40, Crésuz), Arnaud Demierre (M19, CS Le Pâquier), Jean-Pierre Mesot (Vétérans 2, CS vallée du Flon). Devant, de gauche à droite: Thomas Guillet (handisport masculin, RC Hauteville), Thierry Conus (Vétérans 1, CS vallée du Flon), Nadia Sudan (F50, Vaulruz, CAG Farvagny), Alina Pochon (F20, CS Le Pâquier), Alodie Progin (cadettes, CS Marsens) et José Jésus Carrillo (Vétérans 3, SA Bulle). Manquent: Michaël Philipona (CS Marsens, cadets), Maurane Morchetti (F19, SA Bulle) et Nicole Guisolan (handisport féminin, Sport Handi Fribourg).

