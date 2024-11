Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H 05

Les 5 vies de la Terre - L’air

La Terre est une véritable oasis de vie grâce à son atmosphère qui la protège des rayons du soleil et régule le climat. Pourtant, au commencement, la planète était stérile et brûlante, un monde hostile dépourvu d’atmosphère protectrice. Mais l’eau a émergé et la magie a opéré. En recouvrant 70% de la surface du globe, elle a permis l’apparition des premières formes de vie, notamment les cyanobactéries qui produisent de l’oxygène via la photosynthèse. Ce processus conduit à la «Grande Oxygénation», une période cruciale où l’oxygène s’est accumulé dans l’atmosphère, modifiant radicalement la composition de l’air. Dans la haute atmosphère, cet événement a formé une nouvelle molécule protectrice : l’ozone qui agit comme un écran…