Sidérations alambiquées

Rodolphe Burger

AVALANCHE

Dernière Bande

A bientôt 67 ans, Rodolphe Burger écarquille encore les yeux comme un adolescent. L’ancien chanteur de Kat Onoma, compositeur pour Bashung et comparse de scène de Rachid Taha, vient de sortir son 7e album solo, intitulé Avalanche. N’y cherchez pas un clin d’œil à Leonard Cohen. Mais bien un hommage à Pierre Alfieri (alias parfois Thomas Lago), qui a écrit les paroles de plus de cinquante chansons pour son comparse alsacien. Sur des nappes de synthés, l’écrivain et le musicien entremêlent leur voix sur ce dernier texte, quelque temps avant son décès durant l’été 2023.

Au reste, les onze autres plages distillent des mots au compte-goutte. Une poésie d’une fausse banalité, mais à l’authentique pouvoir de sidération. Sur des musiques…