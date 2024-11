Sur scène pour dire salut à toi, François

Les Garçons bouchers jouent demain à Fribourg.

Ce groupe phare du rock alternatif français avait disparu en 1997.

Ses anciens membres se sont retrouvés pour un hommage à leur leader, François Hadji-Lazaro.

NOUVEAU MONDE. Normalement, ils n’auraient pas dû être là. Et on aurait préféré. Les Garçons bouchers se sont reformés parce que François Hadji-Lazaro est mort, en février 2023. Vingt-six ans après la fin du groupe, ses anciens acolytes ont voulu rendre hommage à leur leader (qui n’était pas le chanteur), à l’auteur des chansons, au multi-instrumentiste incomparable. C’était à la Fête de l’Humanité, l’automne dernier, et le concert a rencontré un tel écho que le groupe a souhaité prolonger l’hommage par une tournée. Baptisée Tchao François, elle passe ce vendredi au…