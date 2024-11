Temps présent

RTS 1, JEUDI, À 20 H 10

Mon juge est-il partisan?

Les juges suisses, sont-ils sous pression politique? La réponse est oui. Dans une prise de parole rare, des juges fédéraux et cantonaux racontent comment l’UDC, en particulier, veut contrôler ses juges. Ils dénoncent le système d’élection des juges, qui rend quasi obligatoire l’appartenance à un parti politique pour faire carrière. Et demandent de supprimer les liens financiers opaques entre les juges et leurs partis, qui font planer le doute sur leur indépendance. ■