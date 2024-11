Tribune libre

Vers la fin du bureau de poste

A propos des récentes annonces de La Poste (La Gruyère du 31 octobre).

L’annonce faite par la direction de La Poste de supprimer 170 bureaux dans l’ensemble de la Suisse (neuf dans le canton de Fribourg), ne laisse rien augurer de bon quant à l’avenir du bureau de poste en tant que tel. La direction justifie ces fermetures en raison de la baisse des opérations postales aux guichets et le changement d’habitudes de la clientèle. Ce qu’elle oublie de préciser, c’est que ces changements ont été imposés par La Poste elle-même (taxes sur les paiements au guichet, horaires d’ouverture de plus en plus restreints) entre autres. Le travail postal est de plus en plus effectué par des tiers, guichets de gare, kiosques, épiceries, supérettes, voire offices du tourisme…