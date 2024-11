Tribune libre

Les automobilistes sont méprisés

A propos de la votation sur l’extension des autoroutes.

L’Association transports et environnement (ATE), qui s’oppose à tout, a lancé le référendum contre l’élargissement de cinq tronçons d’autoroute. Toute la gauche lui donne raison. C’est pour le moins surprenant que des élus cantonaux et fédéraux ne savent pas que la Confédération ne mettra pas 5 centimes. Ce sont les utilisateurs de la route qui ont déjà tout payé en étant imposés par de lourds impôts, taxes et redevances. Le fonds mis à disposition ne peut pas être utilisé à d’autres fins que l’entretien et l’amélioration des routes nationales. C’est comme si on paie notre prime d’assurance-maladie et qu’en cas de santé déficiente, on ne peut pas nous soigner, car l’argent pourrait être utilisé pour…