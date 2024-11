Tribune libre

Routes et chemins privés plus déneigés

A propos d’une décision du Conseil communal de Marsens.

Fin août 2024, le Conseil communal de Marsens a annoncé à ses citoyens que les routes et chemins privés ne seraient plus déneigés. Cette mesure concerne plus de 25% des habitations et près de la moitié du réseau encore assumé en 2023! Aussitôt, les citoyens concernés se sont mobilisés et ont demandé par voie d’initiative communale la tenue d’une assemblée sur ce thème. Le texte parafé par près de 400 citoyens a été déposé début octobre. Je l’ai signé aussi, alors que je ne suis pas personnellement concerné. Selon l’art. 11 de la loi sur les communes, le Conseil communal aurait dû organiser une assemblée dans les 30 jours. Au lieu de s’y conformer, l’exécutif a annoncé son refus dans un…