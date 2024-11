Un Robin Golliard plus efficace que jamais et le FC Bulle reçoivent Breitenrain

Le FC Bulle reçoit Breitenrain ce vendredi. Les Bernois disposent du meilleur buteur de Promotion League. Le Vuadensois Robin Golliard est parti pour signer le championnat le plus prolifique de sa carrière.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Deux bonnes surprises de Promotion League s’affrontent ce vendredi dans le chef-lieu gruérien pour boucler l’année. Le FC Bulle, sixième, reçoit Breitenrain, troisième à trois points.

Chez les Bernois, un Vuadensois dompte les défenses adverses. L’ancien de Bouleyres Robin Golliard n’a jamais été aussi efficace en un tour de championnat. L’attaquant de 25 ans en est l’actuel buteur le plus prolifique avec treize réalisations et signera sa saison la plus aboutie en matière de statistiques s’il continue sur ce rythme. A noter: les deux derniers meilleurs…