Un spectacle de cirque hors cadre

TREYVAUX. Ce samedi à 17 h, le théâtre de l’Arbanel accueille la compagnie Et Si Non Quoi?, fondée par huit anciens élèves de l’école Cirqu’en Ciel. Intitulé Cadre à toi!, leur spectacle invite les spectateurs «dans un monde mélangeant fantaisie et introspection». Entre danse, acrobatie, funambulisme, drame et comédie, il repose sur un questionnement: «Chacun et chacune choisit sa place, confortablement installé dans un joli cadre. Une belle vie bien rangée. Mais que se passe-t-il quand on en sort?» Réservations au 026 350 11 00 ou sur www.arbanel.ch.