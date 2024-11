Une troisième édition pour La Revue fribourgeoise

FRIBOURG. La fin de l’année arrivant à grands pas, les comédiens et humoristes Jeremy Crausaz, David Vida et Julien Rossier (Lord Betterave) mettent en scène une troisième édition de La Revue fribourgeoise. Un spectacle à découvrir du 5 au 21 décembre à l’Aula du CO de Pérolles, à Fribourg. Dans le dossier de presse, les organisateurs promettent des sketchs «toujours plus absurdes et décalés» pour aborder avec humour et satyre l’actualité fribourgeoise. Ils ne cachent pas vouloir également «dépoussiérer et moderniser le genre». Aux codes traditionnels de la revue se mêlera ainsi une «écriture plus corrosive et proche de l’univers des trois humoristes». Loin d’être seuls sur scène, ils pourront compter sur la venue du dessinateur de La Liberté Alex, du musicien Jo Mettraux, du comédien…