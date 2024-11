VILLARVOLARD

Yvonne Romanens-Charrière est décédée au Foyer de Bouleyres, à Bulle, le dimanche 17 novembre 2024.

Yvonne est née le 10 juin 1933 dans la famille de Marie et François Castella. Elle passe une partie de son enfance à Arconciel. Cadette de neuf frères et sœurs, orpheline très jeune, elle est accueillie puis adoptée par Joseph et Maria Grandjean à Villarvolard.

Après avoir suivi sa scolarité primaire à Villarvolard, elle a la chance d’être la première fille de son village à fréquenter l’école secondaire à l’Institut Sainte-Croix à Bulle. Elle travaille ensuite comme secrétaire médicale à l’Hôpital de Riaz. Elle s’est épanouie dans ce milieu médical.

C’est là qu’elle fait la connaissance de Pierre Charrière, journaliste, qu’elle épouse en 1958. Ils vont parcourir plus de trente…