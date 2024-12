Al Pacino dans «Sonny Boy»: l'acteur tel qu’en lui-même

C’est l’histoire d’un gamin pauvre du South Bronx qui devient un des grands noms de l’histoire du cinéma. Dans Sonny Boy, Al Pacino revient avec sincérité sur son extraordinaire parcours.

ÉRIC BULLIARD

«Objectivement, je n’ai jamais su ce que je fichais. C’est aussi simple que ça. J’ai enchaîné des trucs.» Nous sommes vers la fin du livre. Après une étourdissante traversée, Al Pacino revient vers ses amis d’enfance, Bruce, Petey, Cliffy, son gang de gamins du South Bronx. Tous trois morts d’overdose, très jeunes. «Parfois, je me demande: pourquoi n’ai-je pas fini de cette manière? Pourquoi suis-je encore ici?»

En refermant Sonny Boy (surnom que lui donnait sa mère), on se dit que la réponse se trouve dans un mélange de hasard et de talent. S’y ajoute une volonté farouche, non pas de faire…