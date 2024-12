Antonin Savary signe son meilleur résultat en Coupe du monde de ski de fond

SKI DE FOND. Antonin Savary n’est pas passé à côté de son week-end à Davos. Le fondeur d’Avry-devant-Pont a décroché vendredi son meilleur résultat en Coupe du monde, en signant la 9e place du sprint par équipe aux côtés du Grison Noe Naeff. «Au moment de prendre le dernier relais, nous étions quatorzièmes. Je me sentais vraiment vraiment bien et j’ai tout donné. Je savais que j’avais dépassé du monde, mais j’ai eu du mal à y croire quand j’ai vu notre classement!» Un neuvième rang final – à dix secondes des vainqueurs norvégiens – et une joie partagée avec une équipe de Suisse sur le podium tant chez les hommes que chez les femmes.

Si le Gruérien de 22 ans espérait une nouvelle finale samedi lors du sprint individuel, il n’est pas parvenu à se hisser dans le top 30. «C’est une déception,…