On a beau lutter, ils sont trop forts, les Américains…

Les Etats-Unis ont imposé leur way of life à une grande partie de la planète. Voilà même qu’ils réussissent l’impensable: nous faire regarder du foot américain… Pour Noël, Netflix propose deux matches de NFL en live. Une première!

Les Ricains ont plié le game depuis qu’ils ont débarqué sur les plages normandes en 1944. Pour la deuxième fois, ils venaient libérer l’Europe et, dans la liesse populaire, les soldats jetaient chewing-gum et bas nylon à la foule en délire. Aujourd’hui on préfère tous l’anglais à l’allemand à l’école, on écoute leur musique, regarde leurs films et mange leurs burgers. On boit des latte machiatto trop chers et trop sucrés et on conduit des SUV. Les Américains sont les maîtres du divertissement et du marketing. Ce combo gagnant leur a permis de nous envahir –…