César Wagner

RTS1, MARDI, À 21 H

Les raisins de la Koehler

Alors que César visite le château du haut-Koenigsbourg en compagnie de Beaumont et Weiss, les trois compères sont témoins de la chute mortelle d’un visiteur tombé d’un rempart. Sont-ils face à un suicide comme le suggère le mot que la victime avait sur lui? Pas si sûr que ça. Beaumont démontre que l’homme était déjà mort et qu’on l’a jeté du rempart pour faire croire à un geste désespéré... Mondénian demande à Wagner de mener l’enquête. Car la victime était un œnologue étranger internationalement reconnu. Son pays d’origine demande déjà des comptes par rapport à sa mort. La victime travaillait ces derniers temps sur la région viticole des vins d’Alsace qu’il s’apprêtait à noter pour un guide qui fait et défait les réputations. L’enquête…