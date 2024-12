Ces vies ordinaires et magnifiques

Fanny Desarzens

CE QU’IL RESTE DE TOUT ÇA

Slatkine,160 pages

Dès Galel, son premier roman publié en 2022, la Vaudoise Fanny Desarzens imposait son écriture au cordeau, dans un magnifique équilibre entre la douceur et la rudesse. On la retrouve avec bonheur dans Ce qu’il reste de tout ça, roman à la fois paisible et bouleversant, qui suit des vies ordinaires, l’apparente banalité des jours, la succession de générations. Difficile de le résumer brièvement. Au cœur du récit se trouve Marianne et Adrien, leur histoire de couple. Mais aussi leurs parents, leurs enfants. Et, comme l’indique le titre, ce qui se transmet de l’un à l’autre.

Par touches d’une parfaite justesse, Fanny Desarzens se penche sur ces destins en apparence banals, ces vies de cheminots, de paysans, d’ouvriers. Son écriture…