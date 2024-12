Cinq quartiers s’animent à l’approche de Noël

BULLE. A Bulle, les Services communaux de l’enfance et de la jeunesse, de l’intégration, de la culture et des seniors lancent «Quartiers en lumière». Durant les trois semaines précédant Noël, ils iront à la rencontre de la population en proposant, dans cinq quartiers différents, «des moments conviviaux autour de différentes animations». Les quartiers de la Sicoop (4 décembre), du Verdel (7 décembre), de la gare (11 décembre), des Granges (14 décembre) et de la Léchère (18 décembre) «ont été choisis dans un but de proximité avec les habitant·e·s, relève le communiqué de la ville. Cependant, toute personne souhaitant y participer est la bienvenue.» L’horaire de l’animation est de 17 h à 20 h, excepté à la gare, où l’événement aura lieu de 16 h à 19 h. Informations sur www.jeunessebulle.ch.…