Concerts de Noël suisso-ukrainiens

CHARMEY

Le Chœur de chambre de l’Université de Fribourg et l’ensemble féminin ukrainien Kalyna s’unissent pour deux concerts de Noël. Le premier aura lieu en l’église des Cordeliers à Fribourg, le samedi 4 janvier à 20 h, le second en l’église de Charmey, le dimanche 5 janvier à 17 h. Le couple de solistes Yanina (mezzosoprano) et Oleksandr Yaremchuk (ténor) les accompagneront, ainsi que Sophia Rollins, au piano et à l’orgue, et les cuivres du Polybrass.

Après les concerts, des collectes seront organisées en faveur de l’association Cholidéro chin frontêre, qui vient de boucler sa douzième navette entre la Suisse et l’Ukraine, pour acheminer des dizaines de tonnes de matériels d’aide humanitaire, expliquent les organisateurs. XS