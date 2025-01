Dès le 1er janvier, de nouvelles lois qui changeront le quotidien

Dès le 1er janvier, de nouvelles lois et des modifications de textes seront appliquées dans le canton et le pays.

L’année prochaine, plusieurs nouvelles lois entreront en vigueur. Dans le canton, les conducteurs de véhicules seront particulièrement concernés par la modification de la loi sur l’imposition des véhicules automobiles et des remorques (LIVAR). Dès le 1er janvier, tous les tarifs seront indexés de 5,2%. Après déduction de la commission d’encaissement de l’Office de la circulation et de la navigation, le revenu net supplémentaire est estimé à 4,9 millions de francs pour le canton et 1,2 million pour les communes.

Autre sujet qui a animé la sphère politique ces dernières années: la santé. Le contre-projet à l’initiative populaire «Pour des urgences hospitalières publiques 24/24 de…