Déménagement des écoliers en avril

MÉZIÈRES. Le grand départ approche. Près de 120 enfants de l’école primaire de Mézières rejoindront en avril le complexe scolaire En Bouley, à Romont. Ce nouveau site, qui a été évoqué en assemblée lundi soir, accueillera également les classes enfantines et primaires du chef-lieu, ainsi que celles de Billens-Hennens. «Les bâtiments sont terminés et magnifiques. Le déménagement est prévu pendant les vacances de Pâques», relève le syndic Daniel Droux. «Les enfants les plus jeunes se déplaceront en petit bus, les autres utiliseront la ligne.»

Les 76 citoyens présents à l’assemblée ont également validé à une grande majorité le budget de fonctionnement 2025. Celui-ci se monte à 5,35 millions de francs. Un excédent de charges de près de 180 000 francs est annoncé. Le budget des…