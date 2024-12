Des Pères Noël aux fenêtres de l’HFR

FRIBOURG. Demain, à 17 h 15, les enfants hospitalisés à l’HFR assisteront à une scène peu commune. En effet, plusieurs Pères Noël apparaîtront à la fenêtre de leur chambre, une hotte pleine de cadeaux sur le dos. Sous les costumes rouges à fourrure blanche, grelots et autres pompons, huit cordistes du groupe Vertical Access descendront en rappel la façade du bâtiment principal de l’Hôpital fribourgeois. Ces volontaires souhaitent «transmettre un peu de la magie de Noël à des enfants malades et à leur famille qui traversent des moments difficiles», déclare leur directeur, Jean-Pascal Charpilloz. Il ajoute: «Cette initiative a touché tout notre personnel chez Vertical Access, inspirant non seulement les cordistes, mais également mon épouse, qui s’est investie dans le choix des cadeaux dans…