Deux députés socialistes s’interrogeaient sur la pratique du Service de la population et des migrants vis-à-vis de l’intégration des jeunes étrangers. Le gouvernement répond aux affirmations et «insinuations».

QUESTION PARLEMENTAIRE. La pratique du Service de la population et des migrants (SPoMi) vis-à-vis de l’intégration des jeunes étrangers préoccupe deux députés socialistes. Fin septembre, Gaétan Emonet (Remaufens) et Armand Jaquier (Romont) ont déposé une question parlementaire, en s’appuyant sur le cas d’une ressortissante syrienne «parfaitement intégrée», d’après eux, âgée d’aujourd’hui 15 ans et dont la transformation du permis F en permis B avait été refusée par le SPoMi en 2021.

Une décision contredite par le Tribunal fédéral (TF) cet été. «Il y a dès lors lieu de se…