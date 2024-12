VILLARS-SUR-GLÂNE. Mardi et mercredi à Nuithonie (19 h), Zoé Cadotsch et Julien Basler, de la compagnie Les Fondateurs, proposent une relecture du mythe de Don Quichotte, cet éternel rêveur et pourfendeur d’ennemis imaginé par Cervantès. Quels sont ses adversaires aujourd’hui? Quelles causes doit-il défendre? Réponses sur scène avec Anne Delahaye, David Gobet, François Herpeux.