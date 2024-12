Du doute au succès sur le Cirque blanc

Il n’y a pas que Marco Odermatt et Lara Gut-Behrami dans le ski. Le Cirque blanc, nouvelle série documentaire suisse, a voulu le démontrer en suivant la saison 2023-2024 de Loïc Meillard, Camille Rast et Delia Durrer. Trois skieurs helvétiques au profil bien distinct qui partagent néanmoins un point commun: chacun à leur niveau, ils ont chuté, douté et maudit leur sort avant d’exulter. A découvrir chaque vendredi soir sur RTS 1 ou dès à présent en ligne sur la plate-forme Play RTS.

Un été studieux peut-il déboucher sur un début d’hiver laborieux? Oui, trois fois oui. La défaillance matérielle pour Meillard, les tourments intérieurs pour Rast et la chute pour Durrer. Tempête sous les casques. «Je vais le tuer, Niclas (n.d.l.r.: son serviceman), je vais le tuer!» s’emporte le géantiste…