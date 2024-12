Du gravier issu de terres fribourgeoises à destination de Vaud et Berne

Le projet de plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux prévoit «une part de réserve destinée à l’exportation hors du canton», explique le Conseil d’Etat.

AMÉNAGEMENT. En réponse à une question des députés Sophie Tritten (cg-pcs, Vuisternens-en-Ogoz) et Daniel Savary (pvl, Avry-devant-Pont), le Conseil d’Etat explique que le calcul du besoin cantonal en sable et gravier comprend «une marge de 10% destinée aux régions vaudoises et bernoises». C’est bel et bien prévu dans la révision du plan sectoriel pour l’exploitation des matériaux (PSEM).

Si les gravières sont exploitées par des entreprises privées dans un système de libre marché, l’Etat doit néanmoins aménager le territoire. Ce qui recouvre notamment l’extraction de matériaux. Le PSEM, justement, définit en particulier les sites…