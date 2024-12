Euro 2026 de futsal: mission ratée pour la Suisse et son Tourain Sabaudin Ljamalari

Battue pour ses premiers matches de qualification, la Suisse n’a quasi plus aucune chance de participer à l’Euro 2026 de futsal. En équipe nationale depuis 2017, le Tourain Sabaudin Ljamalari réagit.

VALENTIN THIÉRY

FUTSAL. La Suisse a mal entamé sa phase de qualification à l’Euro 2026 de futsal. Face à l’Espagne puis en Angleterre, les coéquipiers de l’ailier tourain Sabaudin Ljamalari se sont inclinés 0-9 la semaine passée et 5-1 lundi. «L’objectif était de prendre un point, ce que la Suisse n’est encore jamais parvenue à faire à ce niveau, explique le Gruérien de 27 ans, présent en sélection nationale depuis 2017. Pourtant, l’Angleterre n’avait plus d’équipe depuis 2022. On la pensait à notre portée.»

L’envie et le manque de relations entre les joueurs ont fait défaut au contingent…