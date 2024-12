LESSOC

Ce dimanche 15 décembre, François Fracheboud aurait fêté ses 73 ans. Pour lui rendre hommage, ses proches invitent à trinquer à sa mémoire.

François s’est endormi paisiblement le 19 septembre, entouré de sa famille, de ses fidèles amis, ainsi que des équipes de Voltigo, des soins à domicile, du Valm et des bénévoles. Il aurait souhaité les remercier pour leur dévouement et leur soutien.

François Fracheboud est né, a grandi, a fondé sa famille et a travaillé à Lessoc. Il chérissait ce village pour son calme, pour la vue sur les montagnes et pour ses habitants. Il commence sa carrière comme agriculteur. A 20 ans, il est à l’armée comme soldat du train et a poursuivi jusqu’au grade de caporal.

Il reprend ensuite la ferme familiale où il installe sa famille. Après trente ans…