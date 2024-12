Fribourg-Gottéron recourt à l’ultima ratio

HOCKEY SUR GLACE

Le zéro pointé du week-end dernier face à Kloten (0-2) et Rapperswil-Jona (0-4) aura été celui de trop pour Fribourg-Gottéron. Invoquant «les résultats en deçà des attentes et l’irrégularité des performances», les dirigeants ont démis le Québécois Patrick Emond de sa fonction d’entraîneur. Son successeur se nomme Lars Leuenberger (photo). Le Saint-Gallois de 49 ans connaît la maison fribourgeoise pour y avoir évolué entre 2000 et 2002. Après la Coupe Spengler qui commence ce jeudi à Davos, Lars Leuenberger aura la délicate mission de qualifier les Dragons pour les play-off. Play-off qu’il avait remportés à trois reprises avec Berne en tant que joueur (en 1997), assistant (2013) et entraîneur (2016). QD

SKI ALPIN

Week-end en demi-teinte pour Monney

Trois ans après son…