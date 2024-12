Kim Deal, avec délectation

MUSIQUE

Kim Deal

NOBODY LOVES YOU MORE

4AD

On l’avait connue, à la fin des années 1980, comme bassiste et seconde voix des Pixies. Elle était la seule à avoir répondu à l’annonce: «Groupe cherche bassiste influencé par Hüsker Dü et Peter, Paul and Mary.» Soit à la frontière entre le punk hardcore des premiers et les harmonies guimauve des seconds. Avec Black Francis et ses comparses de Boston, elle a révolutionné le rock des années 1990, devenant une influence majeure du grunge. Puis, en 1993, elle signa avec The Breeders le tube planétaire Cannonball, avec sa basse entêtante et ses subites montées de fièvre.

Présente lors de la reformation des Pixies dans les années 2000, Kim Deal s’est ensuite détachée peu à peu de l’industrie du disque, sans jamais dissoudre ses Breeders. Aujourd’hui,…