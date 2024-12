L’année 2024 entre exploits et émois

Au terme d’une riche année 2024 en altitude, La Gruyère revient sur trois faits marquants dans le milieu alpin.

L’ultra-terrestre des Alpes

Une dixième victoire et le record de Sierre-Zinal (en 2 h 25’34) n’étaient en fait qu’un échauffement. A peine un peu essoufflé. Quatre jours après son triomphe en Valais, Kilian Jornet s’attaque à son plat de résistance estival intitulé «L’Alpine Connections». Ce défi consiste à relier les 82 sommets de plus de 4000 mètres d’une seule traite et le plus rapidement possible, en réalisant les liaisons entre les cimes à la course ou à vélo.

L’athlète catalan démarre le 13 août par le Piz Bernina et enchaîne les 82 cimes pour terminer le 1er septembre par l’ascension de la Barre des Ecrins. Cela représente plus de 1200 kilomètresparcourus,plusde75 000…