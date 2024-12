L’arche de Noély

Ancien enseignant, auteur de nouvelles et de romans (Crime double en Gruyère, Bain de sang chaud), Daniel Bovigny signe cette année notre conte de Noël, illustré par Frédéric Michaud.

DANIEL BOVIGNY



Le vieil homme était perplexe. Depuis trois jours, Prunelle disparaissait durant la nuit et revenait comme par enchantement le lendemain matin. Pourtant, il avait vérifié son enclos qui ne semblait pas avoir de faille. Aussi, après la deuxième fugue, Marco, qui vivait seul avec sa chèvre dans une vieille ferme isolée, commença à s’inquiéter sérieusement, d’autant plus qu’on avait signalé un loup dans la région… De grandes questions restaient sans réponse: comment faisait-elle pour sortir et revenir sans laisser de traces? Où allait-elle? Et surtout, pourquoi prenait-elle la fuite? Y…