La 75e édition des Full Metal et une soirée hip-hop

FRIBOURG. Samedi, le Nouveau Monde de Fribourg accueille sa 75e soirée Full Metal, un concept qui continue de faire fureur auprès des métalleux fribourgeois. Pilier du doom romand, Charlene Beretah vernira son second LP intitulé Kind of Savagery. Ils se produiront avec les «sorcières» punk de Gøldi et les trois filles de Radon (doom, sludge, black metal). Quant à la soirée de dimanche, elle sera hantée par Deadi, qui présentera son album Enfin, sorti en avril. En première partie: le cloud rap de Cinq, à savoir un batteur, un claviériste et deux MC’s, unis comme les quatre doigts de la main.